أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده

Print
"الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده "الحصيني": اليوم تبدأ الجوزاء.. تكثر فيه رياح السموم ويبلغ الحر أشده
قال: تظهر فيه الهقعة والهنعة.. توقدت المعزاء وكنست الظباء وطاب الخباء

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن الجوزاء تبدأ اليوم السبت ومدتها 26 يوماً تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها "13" يوماً وتكثر في الجوزاء رياح السموم فيها جمرة القيظ، حيث يبلغ الحر أشده، وفيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الجوزاء تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، وينقص النهار ويزيد الليل.

وتابع، تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء، واليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13" يوماً، حيث تقول العرب إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً