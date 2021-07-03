مشهد مذهل.. ما سرّ "عين النار" في قلب المحيط؟

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حلقة برتقالية تصعد من تحت سطح الماء

وثقت الكاميرات لحظات مذهلة؛ حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجارًا هائلًا، وتشكل عينًا من النيران تدور في حلقة برتقالية تنبثق من تحت سطح الماء، وذلك إثر اندلاع حريق في خط أنابيب في خليج المكسيك بالمحيط الأطلنطي.

وحسب وكالة "رويترز": اشتعل حريق على سطح مياه المحيط غربي شبه جزيرة يوكاتاكان المكسيكية، في وقت مبكر من يوم الجمعة؛ وفقًا لما أكدت شركة النفط الحكومية في المكسيك "بيميكس".

وألقت بيميكس اللوم على تسرب غاز من خط أنابيب مثبت تحت الماء؛ ما أدى لاشتعال الحريق.

وحسب موقع "الحرة": تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ووصفوا ألسنة اللهب البرتقالية المنبثقة من بين المياه، بسبب الشكل الدائري الذي اتخذه الحريق، والذي كان قد اندلع بالقرب من منصة نفطية تابعة للشركة في المحيط.

وقالت الشركة: إن إخماد الحريق بشكل كامل استغرق أكثر من خمس ساعات.

ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر أن الحريق كان قد بدأ في خط أنابيب تحت الماء، متصل بمنصة في حقل "كوم مالوب زاب" للنفط في أقصى جنوب خليج المكسيك.

وأكّدت الشركة عدم وقوع أي إصابات بسبب الحريق، كما أن الإنتاج لم يتأثّر بفعله.

وكان الحريق قد اشتعل قرابة الساعة 5:15 صباحًا، وتم إخماده بحلول الساعة 10:30 صباحًا.

وقامت بيميكس بإغلاق صمامات خط الأنابيب، إثر الحادث.

واطّلعت رويترز على تقرير بشأن الحادث، أفاد بأن "الآلات التوربينية لمنشآت النفط الناشطة في كوم اوب زاب كانت متأثرة بعاصفة كهربائية وأمطار غزيرة".

وأوضح التقرير أن عمال الشركة استخدموا النيتروجين للسيطرة على الحريق.