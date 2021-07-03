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رسامة قس وشماس جديدين في الإسكندرية.. ومطران «الأسقفية»: نفذوا مشيئة الله (صور)

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ترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية،مطران إيبارشية ، خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية والشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية، في الاسكندرية مساء أمس.

وتمت طقوس الرسامة وسط التزام كامل من الشعب القبطى بالاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة .

وقال المطران، في عظته من إنجيل متى، نحتاج جميعًا للقدرة الإلهية لنستطيع أن نحقق الإرسالية، إذ يجب أن يكون للعاملين في حقل الخدمة الثقة والسلطان أن ينفذوا مشيئة الله وفى سلطانه وحضوره.

وأضاف:«عندما تفشل أو تشك في الإرسالية المعطاة لك من الله يجب أن تعتمد على قدرته لأن الْمُتَّكِلُ عَلَى الرَّبِّ يُرْفَعُ، امثال 29: 25، ولكن كل القدرة التي يعدنا بها الله أعطاها للرب يسوع وتعلن عن سلطانه الكامل، مؤكدًا: فإذا شعرت بالخوف تعال إلى يسوع واعتمد على قوته، حيث يخبر الرب تلاميذه عن قوة الروح القدس التي سينالونها يوم الخمسين وعن إنها هي نفس القوة التي تعمل في حياة كل مؤمن اليوم».

واختتم المطران سامى عظته:«يدعو الرب كل فرد منا ليعمل في الإرسالية وخدمة المؤمنين التي يدعوه إليها، فهل تستجيب إلى دعوة الله اليوم كما فعل إشعياء 6: 8 8 ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّيِّدِ قَائِلاً: «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَجْلِنَا؟» فَقُلْتُ: «هأَنَذَا أَرْسِلْنِي».، كلماته الأخيرة هي عملنا الأول وإرساليتنا».

الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاة من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩ وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في مصر.

رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)
رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)
رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)
رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)
رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)
رسامة قس وشماس جديدين فى الاسكندرية .. ومطران "الأسقفية": ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته (صور)

المصرى اليوم

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