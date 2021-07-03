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تحصين ١٤ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقنا

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تحصين ١٤ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقنا تحصين ١٤ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقنا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا السبت عن تحصين ١٤ ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع التي تم إطلاقها السبت الماضي.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه تم الدفع بالعديد من الفرق الطبية وأخصائيين التسجيل في مختلف قرى مراكز المحافظة التسعه، حيث يتم تحصين رأس الماشية وعقب ذلك يتم تسجيلها في دفاتر خاصة بعملية التحصين، مشيرا إلى أن المستهدف تحصينه بالمحافظة حوالي ٨٠ ٪؜ من الماشية التي يملكها صغار المزارعين، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافه الإجراءات الإحترازية أثناء عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة.

المصرى اليوم

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