شعراوي: 15.6 ألف مشروع صغير ومتوسط نفذها «مشروعك» خلال يونيو بقروض 500 مليون جنيه

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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم خلال شهر يونيو 2021 في تنفيذ 15 ألفا و 635 مشروع بقروض 500 مليون جنية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية السبت، إن هذه القروض تأتي فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأضاف أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك»، حتي الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل، منوها إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال ( مشروعك)، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 23,916 الف مشروع، يليها محافظة سوهاج بعدد 23,798 الف مشروع، ثم بنى سويف 17,031 الف مشروع، فمحافظة البحيرة بـ 16,630 الف مشروع، ثم الدقهلية بـ 16,263 الف مشروع، ثم محافظة الشرقية بعدد 13,599 الف مشروع .

ولفت الوزير إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى مشروعك المساهمة فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ،فضلاً عن توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية، واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القري الأم.

وأضاف الوزير، أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل، وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة، لافتاً إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات ب (260) مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك، والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.

