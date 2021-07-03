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قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 363 محضراً بمخالفات متنوعة.

وقامت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى بتحرير 68 محضر شملت ٤٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 107 محضر شملت ١٠ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣١ محضر عدم حمل شهادات صحية،و٢٨ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و١٤ محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،ومحضر بيع اسطوانات غاز بسعر أزيد، و٦ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و١١ محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، و٦ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 18 محضر شملت ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية،و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 52 محضر تنوعت بين ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لإدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر شملت ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموينى مخالف،و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 41 محضر شملت ٧ محاضر لمخابز بلدية مدعمة مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في أغراض صناعية، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 20 محضر شملت ١٢ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و٣ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضر إعدام إحراز منتهية الصلاحية بالاشتراك مع مباحث التموين.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 22 محضر شملت ٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضرين لمخابز سياحية مخالفة، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

مخابز بلدية مخالفة وعدم إعلان عن أسعار .. "تموين الاسكندرية" تحرر 363 محضراً بـ8 ادارات

مخابز بلدية مخالفة وعدم إعلان عن أسعار .. "تموين الاسكندرية" تحرر 363 محضراً بـ8 ادارات

مخابز بلدية مخالفة وعدم إعلان عن أسعار .. "تموين الاسكندرية" تحرر 363 محضراً بـ8 ادارات