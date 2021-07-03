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تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع لضمان الهدوء في سوريا

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تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في سوريا تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع لضمان الهدوء في سوريا

جي بي سي ينوز :- أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن تركيا ستواصل العمل مع لضمان الهدوء في الميدان بسوريا.

وقال تشاووش أغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، اليوم الأربعاء: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل تمرير العملية السياسية في سوريا".

وتتعاون روسيا وتركيا إلى جانب إيران في إطار منصة أستانا التفاوضية حول سوريا وسبق أن توصل الطرفان إلى اتفاقات عدة لضمان وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.

وفي 5 مارس 2020 توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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