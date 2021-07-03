أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي

Print
"الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي "الصحة المصرية": نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية العام الحالي
المتوفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط

أكّدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وقالت زايد، في تصريحات متلفزة وأذيعت بالقاهرة أمس: إن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة قام بإنتاج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت أن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة النظر إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًّا خلال الستة الأشهر المقبلة، وأن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر