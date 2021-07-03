«الشواطئ»: تسليم مشروع حماية «قايتباي» في الإسكندرية أغسطس المقبل بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

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قال المهندس أشرف حبيشى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، إن الجهة المنفذة لأعمال حماية وترميم ودرء خطوة قلعة قايتباى والصخرة الأم في الإسكندرية، أنهت حوالى 90% من الأعمال حتى الآن، حيث جرى تنفيذ الكوبري والابراج والرصيف البحرى والحاجز وكذا باقي البلاطات الموجودة أعلى الرصيف الذي تم انشاؤه بطول 520 متراً وكذا «الهامة» (الحيطة التي يتم وضعها أعلى الرصيف) و«الِهد».

وأوضح «حبيشى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر تسليم المشروع بعد الانتهاء منه رسمياً، بحلول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه تعتبر أعمال محورية مهمة تتعلق بأساس المشروع، لا سيما وأن القلعة تشهد تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحمايتها بتكلفة 267 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة انتهت من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، ومعظم الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، لافتاً إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، خاصة وأنه جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكى، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

وأضاف:«محافظة الاسكندرية طلبت تنفيذ اعمال اضافية للمشروع تتضمن إنشاء رصيف إضافي للرصيف الحالى، فضلاً عن تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة من خلال مقترح لتشجيع السياحة للمنطقة، إلا انه لم يتم تقديم دراسة جدوى بكيفية توفير التمويل اللازم الذي يصل إلى حوالى 45 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظة يهمها الجانب الاستثمارى السياحى من وراء استغلال الأثر فقط ،انما الوزارة يهمها جانب الحماية«.

وأوضح أن المشروع يقع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت«.

وقال أن مشروع حماية القلعة يأتى ضمن 5 مشروعات كبرى لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة ٩٦٩ مليون جنية، جرى الانتهاء من بعضها ويجري التنفيذ في الباقى، مثل مشروع قلعة قايتباى، ومشروع حماية منطقة بئر مسعود شرق الإسكندرية، بطول 1600 متر فعلى بطول الشاطئ والذى جرى الانتهاء من 55% من الاعمال، بتكلفة 190 مليون جنيه، ويستهدف حماية 3 كيلو بطول الشاطئ من بئر مسعود وحتى المحروسة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بحلول 2023، حيث يضم سلسلة من الحواجز الغاطسة في المنطقة.

وعن مشروع حماية «بئر مسعود- المحروسة»، قال انه يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، يتخلل المسافة جزيرة ميامى، حيث أن الحواجز الغاطسة تتكون من أحجار دولوميت متدرجة يعلوها بعد إنزالها البحر كتل خرسانية تترابوت تتراوح أوزانها من 7 إلى 10 أطنان.

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية "قايتباي" في الاسكندرية أغسطس المقبل رسمياً بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)