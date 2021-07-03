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اليوم.. يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب ()

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اليوم.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب (فيديو) اليوم.. يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب ()

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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