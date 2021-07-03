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أب ينتقم من زوجته بوضع سم الفئران لأطفالهما الثلاثة في الآيس كريم بمانكورد (تفاصيل صادمة)

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أب ينتقم من زوجته بوضع سم الفئران لأطفالهما الثلاثة في الآيس كريم بمانكورد (تفاصيل صادمة) أب ينتقم من زوجته بوضع سم الفئران لأطفالهما الثلاثة في الآيس كريم بمانكورد (تفاصيل صادمة)

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أنهي أب حياة أطفاله الثلاثة دس سم الفئران لهم في الآيس كريم مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة اثنين بمرض خطير تم نقلهما إلى مستشفى سيون التابعة للحكومة الهندية، في حالة حرجة، وأكدت والدة الأطفال في محضر الشرطة بأن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ في محاولة لحماية زوجها.

وكشفت تحريات الشرطة بأن والد الأطفال يدعي «علي نوشاد أنصاري»، 27 سنة يعمل وفي 25 يونيو الماضي، نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بعدها اصطحب أطفالهما الثلاثة إلى الشارع لتناول المثلجات، وقام بدس السم لهم في الآيس كريم بهدف إثارة غيظ زوجته.

وقالت الشرطة الهندية أن نجل الزوجين البالغ من العمر 6 سنوات توفي في مستشفى سيون بمنطقة مانكورد في الهند يوم «الثلاثاء»، وجهت الشرطة إلى الأب الذي يعمل بأجر يومي في «ساتي ناغار» تهمة قتل أطفاله والشروع في قتل الاثنين الآخرين.

وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية كانت تعتقد أن زوجة أنصاري، بيغوم أم الأطفال الثلاثة في البداية تعمدت تكذب على الأطباء لمحاولة حماية زوجها بعد أن أخبرت الضباط بأن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ.

وذكرت أن الزوجة بعد تأكدها، من وفاة ابنها اتهمت زوجها بتسميم الأطفال عمداً، وقالت بأن المشاجرة وقعت بين الزوجين بسبب خلافات مادية، بعدها غادرت الزوجة البيت وذهبت إلى منزل أختها، ورجعت بعد على صوت صراخ أطفالها وهم يشكون من آلام شديد في المعدة وأخذت الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصرى اليوم

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