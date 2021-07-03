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تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة
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الاثنين 12 يوليو 2021 09:00 صباحاً
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة
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الاثنين 12 يوليو 2021 09:00 صباحاً
حرمان من دخول الامتحانات عامين.. التعليم تواجه مخالفات الثانوية بعقوبات قاسية للغشاشين
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الاثنين 12 يوليو 2021 09:00 صباحاً
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين
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الاثنين 12 يوليو 2021 09:00 صباحاً
شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:54 صباحاً
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:54 صباحاً
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:46 صباحاً
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:46 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:40 صباحاً
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921
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الاثنين 12 يوليو 2021 08:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 03 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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