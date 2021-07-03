عرض العرائس «واحد مننا» بثقافة الجيزة

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بثورة 30 يونيو، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نشرت الصفحة الرسمية عرض عرائس القفاز بعنوان «واحد مننا» قدمته مكتبة السلام الثقافية تناول ثورة يونيو ومفهوم كلمة «ثورة»، وإسقاط أحداث الثورة على مشهد حياتي بطريقة مبسطة للأطفال، أعدته وقدمته ولاء زرزور وأصدقاء المكتبة، بالإضافة إلى نشر باقة من الفقرات الفنية التي أعدها قصر ثقافة الجيزة احتفالا بهذه المناسبة، بجانب مقال بعنوان «ثورة يونيو وإنقاذ الوطن» كتبته رغدة صبري بمكتبة بولاق الدكرور، مع فيديو بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو.. ثورة شعب وحكاية وطن»، اعدته رانيا حسن بثقافة الجيزة.

قدم مركز طفل المنيرة الغربية عرض فيلم بروجيكتور وعرض عرائس بعنوان «ثورة ٣٠يونيو»، كما أقامت مكتبة اطفيح ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بالثورة، مع ورشة حكي بعنوان «ثورة تصحيح المسار»، تضمنت توضيح كيف صححت ثورة يونيو المسار الذي صارت فيه البلاد بعد وصول الإخوان إلى الحكم، ودور الثورة في وأد انتشار الفتن بين فئات الشعب المصرى، بينما عقد بيت ثقافة زنين نقاش حواري دار حول انجازات ثورة يونيو على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وعقد بيت ثقافة بمها ورشة حكي بعنوان «دور الجيش في حماية المجتمع» ناقش خلالها مسؤول النشاط دور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن وأمنه.

نظمت مكتبة الناصرية معرض لرسومات رواد المكتبة بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو»، فيما أقامت مكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم على الزجاج، وفي إطار فعاليات مبادرة «نقرأ لنرتقي» ناقش مركز طفل أحمد عرابي كتاب «رحلة مع الفراشات» تأليف شهيرة خليل، كذلك ناقشت مكتبة القطورى الثقافية كتاب بعنوان «الغلاف الجوي للأرض» تأليف جلال عبدالفتاح، الذي يتضمن تعريف الغلاف الجوى ومكوناته وطبقاته ومراحل تكوينه.