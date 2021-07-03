قافلة ثقافية بمحافظة الفيوم

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفى إطار خطة الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، للوصول بالخدمات الثقافية للمناطق الأكثر احتياجا، قدمت الهيئة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقري المصرية حياة كريمة، حيث نظم الفرع قافلة ثقافية لمقر الوحدة المحلية بقرية قلهانة بمركز اطسا بالتعاون مع الأزهر الشريف، تضمنت محاضرة بعنوان «قيمة العمل في الإسلام» لفضيلة الشيخ أحمد عبدالله واعظ بالأزهر الشريف، ناقش فيها قيمة العمل وأن الدين الإسلامي يحث عليه وعلى الرزق والإنفاق في الحلال، واستعرض فضيلته مواقف من حياة الرسول (ص) تعلو من قيمة العمل وأصحاب المهن.

كما أقيمت ورشة أشغال فنية من الفوم الجليتر الملون لعمل سبت من الورود، بجانب ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر للمناظر الطبيعية مع الأطفال، وورشة حكي تفاعلية مع الأطفال بإستخدام عرائس الجوانتي بعنوان ''حكايات ستو مع الأراجوز''، فكرة وتنفيذ جيهان عبدالله، عرض فيها الأطفال بعض المشكلات التي يتعرض لها بعضهم سواء تنمر من زملائهم أو أحداث عنف، وكيف كانت ردود أفعالهم، كذلك أقيمت جلسة حكي مع الأطفال بعنوان تعزيز القيم الايجابية لدى النشئ تناولت فيها دينا أحمد قيمتي التسامح والتعاون ومفهومهما في معاملاتنا اليومية، كما أوضحت قيمة التعاون مع الآخرين لتحقيق المنفعة بأقل مجهود.

عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم حلقة نقاشية بعنوان «قيمة الشباب في الإسلام الواقع والتحديات» لفضيلة الشيخ هشام شعبان من الازهر الشريف، بينما نفذ نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم ورشة أدبية لمناقشة أعمال الأدباء في شعر العامية والقصة القصيرة، كما عقدت جلسة حوارية بمكتبة جرفس الفرعية حول كتاب بعنوان «شجرة الايمان» للكاتب أحمد فريد، دار الحوار حول معنى الإيمان أولا وشرف الإيمان وفضائلة وصفات المؤمنين.