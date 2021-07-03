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شمال سيناء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري

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شمال سيناء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري شمال سيناء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة بجميع قراها وتجمعاتها ستدخل في مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» في المرحلة الثانية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أن المشروع يتضمن الارتقاء بحياة المواطن السيناوي وتوفير الخدمات المتنوعة له في شتي القطاعات سواء التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات بجانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

كان الرئيس عبدالفتاح ، أطلق مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» لتطوير القرية المصرية، على عدة مراحل ورصد 600 مليار لمراحلها الثلاثة.

المصرى اليوم

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