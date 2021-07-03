شمال سيناء تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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شكلت محافظة شمال سيناء، غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش، لمتابعة عملية سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورئيس الغرفة، أن الغرفة تضم مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وأعضاء من مديريات الأمن والتربية والتعليم والصحة وقطاع الكهرباء وشركة المياه ومنطقة التليفونات ومرفق إسعاف شمال سيناء.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بشأن سير وانتظام الامتحانات وعرض تقرير على السلطة المختصة، بجانب إخطار غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأي تطورات .

وأشار سكرتير عام المحافظة أن الغرفة معنية أيضًا برصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع القيام بكافة الأعمال لضمان نجاح عملية سير الامتحانات.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي «علوم ورياضيات» و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش«8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية .