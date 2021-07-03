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مصرع 7 أشخاص بينهم 4 من عائلتين مسلمتين في حريق بكندا (تفاصيل) 

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مصرع 7 أشخاص بينهم 4 من عائلتين مسلمتين في حريق بكندا (تفاصيل)  مصرع 7 أشخاص بينهم 4 من عائلتين مسلمتين في حريق بكندا (تفاصيل) 

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لقي 7 أشخاص من عائلتين مسلمتين بينهم 4 أطفال مصرعهم، جراء حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة تشيسترمير الكندية.

وأفادت قناة «سي تي في» الكندية بأن الحريق اندلع في حوالي الساعة 14:30 من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينيتش) في مدينة تشيسترمير الصغيرة الواقعة على نحو 16 كم شرقي مدينة كالغاري في محافظة ألبرتا.

وبين الضحايا طفلتان عمرهما 12 و8 سنوات، وطفلان عمرهما 12 و4 سنوات.

وتمكن 5 أشخاص هم بالغ و4 أطفال من الفرار من المبنى والنجاة بأرواحهم.

وقال إمام كالجاري في المجلس الإسلامي الأعلى الكندي، إن العائلتين مسلمتان، كانت إحداهما مقيمة في كالغاري منذ فترة طويلة والثانية انتقلت إلى المنطقة مؤخرا من أونتاريو.

وما زال سبب الحريق مجهولا، ويستمر التحقيق لمعرفة أسبابه.

المصرى اليوم

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