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اليوم السبت.. «التعليم» تتيح امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع للإجابة عليها من المنزل

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اليوم السبت.. «التعليم» تتيح امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع للإجابة عليها من المنزل اليوم السبت.. «التعليم» تتيح امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع للإجابة عليها من المنزل

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، عبر الرابط التالي: http://moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمه للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية فيكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن، على أن تتم الإجابة عليها في نفس ورقة الأسئلة، ويكون تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

المصرى اليوم

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