أخبار عاجلة

تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
حرمان من دخول الامتحانات عامين.. التعليم تواجه مخالفات الثانوية بعقوبات قاسية للغشاشين -
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين -
شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا -
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021 -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الأحياء بشمال سيناء

Print
تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الأحياء بشمال سيناء تطهير وتعقيم اللجان قبل انطلاق امتحان مادة الأحياء بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع مجالس المدن، صباح اليوم السبت، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء،في بيان، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد، اذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

أشار إلى وجود 8 لجان للامتحانات بشمال سيناء موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، لافتًا إلى أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و174 طالبا وطالبة في القسم العلمي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا