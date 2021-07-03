قائد الجيش الإسرائيلي السابق: إيران على وشك الحصول على قنبلة نووية

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أمس الجمعة، إن إيران أقرب من أي وقت مضى لإنتاج سلاح نووي، مشيرا إلى أنه يمكننا أن نرى اليوم أن الخروج من إدارة ترامب، وحملة الضغط الأقصى والإجراءات ضد إيران أدت إلى بعض الإنجازات، لكن لا يمكننا إنكار حقيقة أن إيران هي الأقرب إلى امتلاك القنبلة النووية.

وأضاف أنه يجب أن نواصل ما تم القيام به منذ عقود، تقويض هذا البرنامج سرًا بأبعاد مختلفة.

وأفاد آيزنكوت «أعتقد أنه من العدل الحفاظ على سياسة الغموض، وليس التباهي، أولئك الذين يحتاجون إلى معرفة ذلك»

وقال «الطريقة التي سارت بها الأمور العام الماضي وحتى قبل ذلك كانت غير مسؤولة».

جاء تصريحات آيزنكوت ذلك خلال مؤتمر في «مركز بيريز للسلام»، وبدا أن آيزنكوت وكأنه ينتقد زعيم الموساد السابق يوسي كوهين ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.