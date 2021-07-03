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أعلن في السعودية، القبض على موظفين مرتشين في وزارة الصحة، عدلوا الحالات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا للراغبين في الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم، أو إصابتهم بالفيروس.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) ورفع البيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عدلت حالتهم الصحية، وفق ما نقلت «روسيا اليوم».

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.