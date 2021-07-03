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كاريزما ارتس تكرم لاجئات السودان

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كاريزما ارتس تكرم لاجئات السودان كاريزما ارتس تكرم لاجئات السودان

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تنظم مؤسسة كاريزما ارتس للفنون، اليوم السبت، حفلا لتكريم عدد من السيدات اللاجئات بمقر المجلس المصري للشباب.

قالت المهندسة فيفيان لبيب نوير مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كاريزما ارتس الفن لتنمية المجتمع إن الاحتفالية تسعي لتكريم السيدات السودانيات، وتوزيع شهادات وجوائز على الفنانين منهن وأولادهن، حيث تسعي المؤسسة إلى نشر الفن لما له من دور في تنمية المجتمع.

كانت كاريزما ارتس، ممثلة عن لمشروع مميز قامت به خمس دول ولمدة ٩ أشهر على مشروع her story للتوعية بقصص اللاجئات والتعبير الفني عنها.

وقد أضافت عدة فاعليات وأنشطة منها أنشطة لأطفال اللاجئين والسيدات والتعبير الفني بأربع أنواع من الفنون (الشعر- الغناء- البورتريه- الأفلام القصيرة).

المصرى اليوم

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