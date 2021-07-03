تدريب ميداني لطلبة الجامعة بثقافة القليوبية

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتى تهدف للتعاون بين قطاعات الوزارة، وقطاعات الدولة المختلفة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد الثقافى، برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث بدأت أولى فاعليات الدورة التدريبية الحادية عشر بقصر ثقافة بنها للتدريب الميدانى لطلبة قسم المكتبات والمعلومات على العمليات الفنية بالمكتبات، والتى افتتحها مدير القصر بتوضيح برنامجها وهو «الفهرسة الوصفية- الفهرسة الموضوعية- التصنيف- التكشيف- بناء المقتنيات- الإعارة- الجرد- أنشطة المكتبات- النظم الآلية»، ثم تناول تعريف «الفهرسة» بأنها الإعداد الفنى أو الببليوجرافي لأوعية المعلومات بهدف التعرف عليها والوصول إلى أي منها بسهولة ويسر، والفهرسة نوعان الفهرسة الوصفية، والفهرسة الموضوعية، إلى جانب إقامة المكتبة العامة بالقصر معرض كتب لمؤلفات الأديب الراحل جمال شاكر، تضمن مجموعة من العناوين ومنها «وداعا للأرض، بيت التاريخ، أتريب الحضارة».

نظم بيت ثقافة سنديون قراءة في كتاب «الحج في الإسلام كيفيته واهدافه» تأليف محمد الفقي، يتحدث الكاتب عن آداب الاستعداد للسفر ودخول مكة، ثم إنتقل لقصر الصلاة وجمعها والحج وحكمه، وتحدث الكاتب أيضا عن الإحرام واسراره والحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفه، فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة أدبية بعنوان «دور أحمد شوقي ما بين المحافظة والتجديد» ألقاها الصحفي مجدي صالح، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، تحدث صالح عن أن أمير الشعراء من الصعب وصفه بالشاعر الكلاسيكي فقط، حيث نجد في قصائده الواقعية والرومانسية، لذا جمع بين المحافظة والتجديد، وهذا يظهر بقوة في قصيدته التي قالها على لسان «مجنون ليلي» وقصيدة «وادي النيل»، وختم صالح بأن مظاهر التجديد عند شوقي تتضح في البناء الملحمي والقصصي من خلال قصائده في كتاباته للمسرح الشعري، كما نظم كل من بيت ثقافة شبرا شهاب وبيت ثقافة الخانكة ورشة رسم حر للأطفال.