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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن تدمير طائرة حوثية مفخخة بدون طيار، داخل الأراضي اليمنية، أطلقت باتجاه جنوبي .
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان إنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان، إن القوات المشتركة للتحالف اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملا عدائيا وشيكا.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

المصرى اليوم

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