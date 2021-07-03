قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في غرب ووسط الدلتا

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار احتفالات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوه، بالذكرى الثامنه لثورة 30 يونيو، أقيمت عدة إحتفالات بالفروع الثقافية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، برئاسة أحمد درويش.

فى فرع ثقافة الإسكندرية أقيمت إحتفالية فنية بقصر ثقافة الأنفوشى بهذه المناسبة، تضمنت معرض رسومات للأطفال، وعرض ديفيليه فنى راقص لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشى أمام بوابة القصر.

وفى المركز الثقافي بطنطا أقيمت إحتفالية كبرى بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، بدأت بتفقد معرض الكتب من إصدارات الهيئة، أعقبه تقديم مواهب المركز استعراض غنائى موسيقى، واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة الفنان هيثم بسيونى التي قدمت باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية.

فيما أقام قصر ثقافة وادى النطرون احتفالاته بهذه المناسبة، بحضور رئيس الاقليم ومدير عام فرع ثقافة البحيرة، والمهندس سيد حمزة رئيس مجلس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، بدأ الاحتفال بتفقد عدد من الورش الفنية في الرسم والتلوين على الورق والوجه، وورش تدوير الخامات، وفخار، وورش أدبية وإكتشاف مواهب، وتم توزيع جوائز على المتميزين، أعقبه عرض فنى للمركز القومى للطفل الذي قدم عدد من الفرقات منها الأراجوز والساحر ومسرح عرائس، وأختتمت بعرض فنى لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، كما يستمر القصر في تقديم احتفالاته، والتى تتضمن استمرار العمل بالورش المختلفة وعرض فنى لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، وعرض فنى لفرقة نجوم قصر ثقافة وادى النطرون بقيادة العازف الفنان أحمد الجندى.