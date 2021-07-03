«حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب»: سجلات مسلسلة ولوحة معدنية لقيد الكلب

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نص مشروع «قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب»، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، ووضع لوحة معدنية في رقبة الكلب تحمل الرقم المسلسل.

ونصت المادة 11 من مشروع القانون على أن «تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز، ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة، بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 12 على أن «يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الخميس الماضي، قررت إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمزيد من الدراسة.

وكان النائب احمد السجينى مقدم مشروع القانون، استعرض مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.