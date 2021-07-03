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حدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائد المنتخب في أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها الشهر الجاري عند يوم 23. وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، ن أحمد حجازي هو قائد المنتخب الأولمبي في طوكيو، وقال: «تواصلت مع الشناوي بعد خطئه في مباراة بيراميدز لمساندته ودعمه، خصوصا أن الأخطاء واردة في كرة القدم».

ومن المقرر بدء تجمع المنتخب يوم الخميس المقبل 8 يوليو، فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

يلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

مباريات منتخب مصر في طوكيو 2020:

الخميس 22 يوليو.. مصر ضد إسبانيا الساعة 9:30 صباحا

الأحد 25 يوليو.. مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحا

الأربعاء 28 يوليو.. مصر ضد أستراليا الساعة 1:00 ظهرا