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ننشر برنامج اليوم السبت في معرض الكتاب

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ننشر برنامج اليوم السبت في معرض الكتاب ننشر برنامج اليوم السبت في معرض الكتاب

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تقدم المنصة الالكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ52 الاستثنائية، اليوم السبت، برنامجا ثقافيا، يبدأ من العاشرة صباحا، وحتى العاشرة مساء.

في العاشرة صباحا تبدأ المنصة برنامج أطفالنا بجولة الفنون بعرض لوحات متحركة للفنان إسماعيل الناظر، تليها عروض الفن الثامن من أفلام معهد السينما، ثم كارتون ..كارتون، «تيمو وفيرو، ثم حكاية في كتاب، واطفال مميزون مع وفاء الحكيم.

في الثانية عشر، تبدأ جولة الفنون مع الدكتور صلاح عنانى، عن الفن والمصريين، ثم ورشة تصميم التحلى مع الدكتور كرم سعد، ثم قراءات تشكيلية للدكتور طارق عبدالعزيز.

وفي تمام الثانية يبدأ محور ملتقي الكتب، حيث يعرض الجزء الثالث لموسوعة القديمة، للدكتور سليم حسن، ثم مائدة مستديرة لرواية «كان لك معايا» ورواية «حياة مؤقتة».

وفي الساعة الرابعة، يبدأ محور الثقافة في بيتك، مع الدكتور أحمد أبوزيد، والدكتور محمد أحمد غنيم، والدكتور سعيد المصري ثم عرض كتاب كورونا الدين والحياة، ثم كتاب «بوك تيوبر» للكاتبة غدير محمد.

وفي تمام الساعة السادسة يبدأ ديوان الشعر لفريد أبوسعدة مع الشعراء، على عطا، وشريف الشافعى، وعيد عبدالحليم، ومحمود سيف الدين وعمر شهريار ورشا أحمد.

وفي الساعة الثامنة لقاء مع الأديب يوسف صديق، فيما تناقش ذاكرة المعرض رحلة الأديب يوسف إدريس

وفي العاشرة تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية.

المصرى اليوم

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