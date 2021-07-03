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«حكايات الليثي» كتاب جديد للإعلامي عمرو الليثي بمعرض الكتاب

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«حكايات الليثي» كتاب جديد للإعلامي عمرو الليثي بمعرض الكتاب «حكايات الليثي» كتاب جديد للإعلامي عمرو الليثي بمعرض الكتاب

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يشارك الإعلامي د. عمرو الليثي بكتاب «حكايات الليثي..أنا وأجمل ناس في » في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع حيث يستمر المعرض حتى منتصف شهر يوليو.

جاءت فكرة الكتاب «حكايات الليثي..أنا وأجمل ناس في مصر» من خلال مقالات الليثي التي كانت تنشر بعنوان حكايات الليثي ويتحدث عن مواقف فنية مع والده المنتج ممدوح الليثي أثناء انتاج أعظم ما صنع في الدراما المصرية منها مسلسل العائلة ورأفت الهجوم وغيرها من الأعمال.

وفي كتاب «حكايات الليثي..أنا وأجمل ناس في مصر»، يسلط عمرو الليثي الضوء على مشاهير الوطن العربي ومواقف عاصرها وشهد شاهد من أهلها مع والده عملاق الدراما المصرية الراحل ممدوح الليثي وعمه المنتج المنفذ جمال الليثي.

يتحدث الكتاب عن حكايات مع فنانين عاشوا عصر الفن الذهبي منهم سعاد حسني ونادية لطفي العندليب عبدالحليم حافظ ويوسف بك وهبي عبدالحكيم عامر ومحمد فوزي وغيرهم.

المصرى اليوم

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