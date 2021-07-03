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ورش فنية بقصر ثقافة مرسى مطروح

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ورش فنية بقصر ثقافة مرسى مطروح ورش فنية بقصر ثقافة مرسى مطروح

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قدمت الفنانة مني شاكر بقصر ثقافة مطروح طريقة عمل زهرية من الفوم، بالإضافة إلى عمل زهرة جميلة ملونة، كما عقد بيت ثقافة سيوة محاضرة بعنوان «الإسلام برئ من الإرهاب» حاضرها محمد جيري، وتحدث عن مفهوم الإرهاب في اللغة، والتسامح في الدين الإسلامي، وأن الإسلام أكد على حرية العقيدة والرأي ونشر المحبة والسلام بين البشر،

ونفذت الفنانة جورج ورشة لطي الورق ببيت ثقافة الضبعة، أوضحت خلالها طريقة طى الورق الأبيض لتشكيل مجسم العصفور وشجرة كريسماس، أما «مصادر المياه بمطروح وتنميتها» فكان عنوان محاضرة للمهندس أيمن عزيز وتناول خلالها مصادر المياه العزبة بمطروح، كما أكد على ضرورة الحفاظ على وترشيد الإستهلاك، مشيرا إلى أن مطروح من المحافظات الساحلية، والتي تعتمد بشكل أساسي على مياة الأمطار في الزراعة.

المصرى اليوم

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