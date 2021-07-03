فنون شعبية ولقاءات أدبية في ذكرى ثورة٣٠ يونيو بالمنيا

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم باحتفالات ثورة 30 يونيو، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، حيث قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة من التراث منها «السحجه، الشعبيات» والفرقة تدريب محمد شحاته، تصميم وإخراج اسامه عبدالله الملوانى، كما عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا أمسية أدبية بعنوان «شعر البدايات.. تجارب إبداعية».

أوضح خلالها الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى الأدب عن أن هناك من الشعراء من يتنكر لشعر البدايات، رغم أنه كان البداية للتميز والابداع وحلم كل شاعر، بجانب أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء والمبدعين منهم على محيى، وائل السيد، أحمد أبوبكر، أحمد عامر، محمود درويش، إبراهيم ضاحى، محمد طه، الشريف طنطاوى، طارق العيسوى، بدور مصطفى، محمد راغب، والأديب سعيد عوض.

وقدم قصر ثقافة مغاغة عرضين سينما للأطفال بعنوان «عائلة نوسة»، و«قانون المرور»، بجانب ورشه فنية بعنوان «الإجازة الصيفية» تنفيذ بشير محمد، فيما نظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية عن ذكرى ثورة ٣٠ يونيو قدمتها الفنانة هبه عزت، وأعد بيت ثقافة ابو جرج أمسيه شعرية عن ثورة 30 يونيو قدمها أحمد محمد، كما نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية بعنوان «رسمة ومعلومة» قدم فيها معلومات عن فنار الأسكندرية، وذلك مع زينب عيسى.