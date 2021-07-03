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ثقافة الوادى الجديد تحتفل بذكرى 30 يونيو

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ثقافة الوادى الجديد تحتفل بذكرى 30 يونيو ثقافة الوادى الجديد تحتفل بذكرى 30 يونيو

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استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بثورة 30 يونيو، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، حيث نظم قصر ثقافة الخارجة إحتفالية تضمنت عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، بجانب أمسية شعرية لشعراء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة، كما نظم قصر ثقافة موط إحتفالية تضمنت أمسية شعرية لنادى أدب القصر، بجانب ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وقدم بيت ثقافة بلاط إحتفالية تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو ثورة شعب وبناء دولة حديثة» حاضرها ناصر عبدالحافظ وتناول فيها أسباب ثورة يونيو، بجانب ورشة فنون تشكيلية للاطفال وفقرة مواهب فنية.

عقد بيت ثقافة القصر ورشة حكى بعنوان «٣٠ يونيو ثورة أم حرية رأى» نفذها سبع حمد، إلى جانب ورشة حكى عن نفس المناسبة ببيت ثقافة ناصر الثورة قدمتها صفية محمد، كذلك نفذ بيت ثقافة الراشدة ورشة حكى بعنوان «ثورة ٣٠يونيو ثورة أجيال»، قدمها أحمد حسين، ونفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى بعنوان «٣٠يونيو ثورة رأى» حاضرها على سيد زوام، وورشة أخرى بعنوان «على تراب وطنى» بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة من تنفيذ محمد مرزوق، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب محاضرة ثقافية بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو» حاضرها محمد جبريل وتناول فيها أحداث الثورة وأهميتها ودور القوات المسلحة، إلى جانب محاضرة بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب وحرية» حاضرتها أسماء حسين وتناولت فيها الدروس المستفادة من ثورة يونيو ودور القوى السياسية في نجاحها.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة فنون تشكيلية بعنوان « ام الحضارة»، بجانب ورشة رسم وتلوين عن ثورة ٣٠ يونيو في كل من مكتبة الطفل والشباب ببغداد ومكتبة شرق بولاق، بيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة المنيرة، بينما قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عرض سينما أطفال بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

المصرى اليوم

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