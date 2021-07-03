أخبار عاجلة

تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
حرمان من دخول الامتحانات عامين.. التعليم تواجه مخالفات الثانوية بعقوبات قاسية للغشاشين -
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين -
شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا -
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021 -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ تاريخ: موسوعة «بدائع الزهور» من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري

Print
أستاذ تاريخ: موسوعة «بدائع الزهور» من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري أستاذ تاريخ: موسوعة «بدائع الزهور» من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني زهرة رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، إن زين العابدين محمد بن أحمد المعروف بـابن إياس هو مملوكي، ولكنه تطبع في ، وتمصر وصار منها ومن أهلها، وكان يحبها كثيراً، كما أن ابن إياس تقارب مع الأمراء ورجال الدولة وكذلك دائرة الحكم وقتها.

وأضاف زهرة، خلال لقائها في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن ابن اياس دون تاريخ مولده عن طريق والده، وكان يتابع ذلك حتي وفاته، كما أنه كانت له ميول خاصة في التاريخ والأدب، وكان من أشهر شيوخه الأمام السيوطي.

وأكمل عبدالغني زهرة، أن ابن إياس له 4 مؤلفات، وهناك بعض المؤلفات التي نسبت إليه، ولم يتم التأكد منها، كما أن كتابه بدائع الزهور في وقائع الأمور من الكتب الهامة له، والتى تحدث فيها عن تاريخ مصر، موضحاً أنه لديه موجز لتاريخ العالم.

وتابع رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن كتاب بدائع الزهور في وقائع الأمور يعد من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري، مشيراً إلى أن هذه الموسعة قدمت وصفا دقيقا للأحداث في العصر المملوكي.

«المساء مع قصواء»، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

مليونير مريض بهوس السرقة يسرق صيدالية ومراته اتحايلت عليهم يسبوه..شوف رد فعل المصريين

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر