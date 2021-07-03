أستاذ تاريخ: موسوعة «بدائع الزهور» من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري

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قال الدكتور عبدالغني زهرة رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، إن زين العابدين محمد بن أحمد المعروف بـابن إياس هو مملوكي، ولكنه تطبع في مصر، وتمصر وصار منها ومن أهلها، وكان يحبها كثيراً، كما أن ابن إياس تقارب مع الأمراء ورجال الدولة وكذلك دائرة الحكم وقتها.

وأضاف زهرة، خلال لقائها في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن ابن اياس دون تاريخ مولده عن طريق والده، وكان يتابع ذلك حتي وفاته، كما أنه كانت له ميول خاصة في التاريخ والأدب، وكان من أشهر شيوخه الأمام السيوطي.

وأكمل عبدالغني زهرة، أن ابن إياس له 4 مؤلفات، وهناك بعض المؤلفات التي نسبت إليه، ولم يتم التأكد منها، كما أن كتابه بدائع الزهور في وقائع الأمور من الكتب الهامة له، والتى تحدث فيها عن تاريخ مصر، موضحاً أنه لديه موجز لتاريخ العالم.

وتابع رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن كتاب بدائع الزهور في وقائع الأمور يعد من أقدم المصادر وأوثقها في التاريخ المصري، مشيراً إلى أن هذه الموسعة قدمت وصفا دقيقا للأحداث في العصر المملوكي.

«المساء مع قصواء»، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.