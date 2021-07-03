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حسام موافي يكشف أسباب حرقان اللسان..

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حسام موافي يكشف أسباب حرقان اللسان.. فيديو حسام موافي يكشف أسباب حرقان اللسان..

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن حرقان اللسان قد يكون ناتج عن مرض نفسي، أو نقص فيتامين B12 لذا يجب قياسه، لأنّ بعض أمراض المعدة تؤثر على عملية امتصاص الفيتامينات من الغذاء؛ فيشعر المريض بالأعراض.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّه عند تناول فيتامين B12 ووصوله للمعدة تعمل على إخراج مادة تلتصق به، ثم يدخلا معا إلى الدم، موضحًا أنّ الاستفادة من هذه العملية تكون بقدر إنتاج تلك المادة لا بقدر تناول فيتامين B12.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه في حالة وجود مشكلة بالمعدة، لا يصح تناول فيتامين B12 عن طريق الفم لأنه سيكون بلا فائدة ولن تستطيع المعدة إنتاج مادة تمتصه، ناصحًا بتناوله عن طريق الحقن ليصل إلى الدم مباشرة.

وجدد تأكيده بأن حرقان اللسان قد يكون سببه نقص فيتامين B12، مشددًا على ضرورة قياس نسبة الفيتامين في الدم، ومعرفة ما إذا كان مرتفع أو منخفض، لأن حرقان اللسان يأتي غالبًا مصحوبًا بالأنيميا.

المصرى اليوم

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