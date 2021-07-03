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وغزل المحلة .. كارتيرون يعقد جلسة هامة مع اللاعبين قبل لقاء «الفلاحين»

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الزمالك وغزل المحلة .. كارتيرون يعقد جلسة هامة مع اللاعبين قبل لقاء «الفلاحين» وغزل المحلة .. كارتيرون يعقد جلسة هامة مع اللاعبين قبل لقاء «الفلاحين»

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء الجمعة بملعب النادي، وذلك لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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