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مران .. أوباما يغيب عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي

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مران الزمالك.. أوباما يغيب عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي مران .. أوباما يغيب عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي

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حصل يوسف إبراهيم أوباما وإمام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يأتي حصول أوباما وعاشور على الراحة في ظل غيابهما عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

من ناحية أخرى، واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أداء برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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