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كشف الفنان حسام حبيب عن الفيديو المسرب لوالده ضده وضد زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب «بأنه تمت مساومته ماديا، حيث راسلته فتاة على الفيسبوك، ثم على الواتساب قبل النشر، قائلة له لقد حدث حديث بيني وبين والدك وراسلته بجزء من التسجيل».

وتابع حسام حبيب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر «أن الفتاة أخبرته أنه لو لم يتم دفع 2 مليون جنيه فأن هذا التسجيل سوف يتم نشره، فقمت بالرد عليها بأن تأتي إليه وتأخذ الـ 2 مليون ولتقم بنشره»

وأردف حسام «قامت الفتاة بارسال جزء من التسريبات التي قامت بتسجيلها ولم تكن من الأجزاء المذاعة بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر وأن القادم أثقل، وقالت الفتاة أن لديها مجموعة أخرى من الفيديو لم تنشر بعد»

وأكمل الفنان «ليس لدي ما يتم ابتزازي به وأنا هنا أتحدث ليس عن نفسي ولا زوجتي بل موضوع أكبر بكثير من هذا وأنا بحذر كل الشباب أن يتم استدراجه لهذا.