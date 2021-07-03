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حسام موافي يحذر من التشنجات العصبية والصداع.. «إنذار بمشكلة في المخ» ()

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حسام موافي يحذر من التشنجات العصبية والصداع.. «إنذار بمشكلة في المخ» (فيديو) حسام موافي يحذر من التشنجات العصبية والصداع.. «إنذار بمشكلة في المخ» ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنّ حالات التشنجات والإغماء تكون أسبابها بداية من الصرع حتى المرض النفسي وما مابينهم، مضيفًا أنه عند الشكوى من عرض ما يجب إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على السبب.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آلام الصداع الشديد تنذر أحيانا بمشكلات كبرى، مثال وجود ورم بالمخ بالفص الأمامي، مضيفا أن هذه الجزء من المخ مسؤول عن شخصية الإنسان وذاكرته.

وأوضح أن الفص الأمامي أهم جزء في المخ وأول ما يضمر، مشيرًا إلى أن حالات فقدان الذاكرة والتشنجات العصبية والصداع، هي بمثابة جرس إنذار لوجود مشكلة في المخ تستدعي العلاج.

المصرى اليوم

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