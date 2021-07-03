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جنايات القاهرة تنظر تظلم إسراء عبد الفتاح بمنعها من السفر اليوم السبت

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جنايات القاهرة تنظر تظلم إسراء عبد الفتاح بمنعها من السفر اليوم السبت جنايات القاهرة تنظر تظلم إسراء عبد الفتاح بمنعها من السفر اليوم السبت

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر.

كانت محكمة الجنايات، قد قررت تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ،في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الصفافير».

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبدالفتاح في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأفادت التحقيقات قيام إسراء عبدالفتاح بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المصرى اليوم

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