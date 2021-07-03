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تعرف على أسماء لاعبي المشاركين في أولمبياد طوكيو

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تعرف على أسماء لاعبي الزمالك المشاركين في أولمبياد طوكيو تعرف على أسماء لاعبي المشاركين في أولمبياد طوكيو

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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المقررة مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو باليابان.

وضمت قائمة الأولمبي أربعة لاعبين من هم: محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح، محمد عبدالسلام، وإمام عاشور.. كما يتواجد محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري .

ويخوض المنتخب الأولمبي الأولمبياد ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية بطوكيو في الفترة من 23 يوليو الحالي وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

المصرى اليوم

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