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GETTR .. أحدث منصة الكترونية يطلقها دونالد لمنافسة تويتر وفيسبوك

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بعد حظره من قِبل فيسبوك وتويتر، أطلق فريق الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد منصة تواصل اجتماعي جديدة باسم Gettr، والتى وصفها أنصار ترامب بأنها بديل للمنصات الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر، وأن المنصة الجديدة ستكون مكانًا لحرية الرأى دون قيود.

وكشف الموقع الجديد في بيان، أن رسالة المنصة تهدف لمحاربة ثقافة حظر الحسابات والغائها ودعم حرية التعبير وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي وخلق سوق حقيقية للأفكار.

وبحسب لتقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن التطبيق الجديد Getter يعمل حالياً بشكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسمياً غدًا الأحد 4 يوليو، الساعة 10 صباحا، وهو عيد الاستقلال الأمريكي. وأشار التقرير إلى إطلاق التطبيق على متاجر تطبيقات أجهزة آيفون و أندرويد منذ منتصف يونيو الماضى.

منصة ترامب الجديدة GETTR .. ومساحة لحرية التعبير

ويعتبر تطبيق GETTR أحد أبرز المشاريع في الخطة الاجتماعية والتكنولوجية الموالية حركة اليمين الأمريكي، والتي تتبع توجهات وأفكار الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وفى ذات السياق، قال المتحدث السابق باسم ترامب، جيسون ميلر، والمسؤول عن إطلاق المنصة، أنه من المتوقع أن ينشئ ترامب حسابا جديدا في منصة GETTR ، وأضاف: "إن التطبيق يستهدف الأشخاص الذين يتعاملون مع كيفية قيام تطبيقات الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر بتعديل المحتوى على منصاتهم".

الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يطلق منصة لمنافسة فيسبوك وتويتر

وتأتي خطوة ترامب فى إطلاقه منصة Getter بعد أن قامت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بحظر ترامب من استخدام منصاتها، وذلك بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضى، والذي اعتبرته فيسبوك وتويتر باستغلال ترامب لمنصاتهما من أجل تحريض مناصريه على استخدام العنف.

يُذكر أن ترامب حاز على شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشوراته وتغريداته والتى كانت لها طابع خاص عكس رؤساء العالم الآخرين.

وكانت تويتر ومن بعدها فيسبوك قاما بتعليق حساب دونالد ترامب بعد توجيه اتهامات له بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول بواشنطن. لهذا يصف أتباع ترامب بأن Gettr هى مساحة للتعبير وحرية الرأى دون أى قيود.

المصرى اليوم

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