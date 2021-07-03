«زي النهارده» وفاة الفنان التشكيلى الفلسطينى إسماعيل شموط 3 يوليو 2006

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتميز أعمال الفنان التشكيلى الفلسطينى الرائد إسماعيل شموط بالدراما والملحمية، فضلا عما تحتشد به من حس وطنى وعروبى ،إضافة لنجاحها في الجمع بين التعبيرية والحرفية العالية وارتباط موضوعاتها بالبشر العاديين،مما حقق لها التواصل الجماهيرى والاحتفاء النقدى والفنى، ومن أشهر أعماله الفنية لوحة (الربيع الذي كان) و(الاقتلاع من اللد).

ويعتبر شموط أحد أبرز رواد الفن التشكيلى الفلسطينى وهو مؤسس حركة الفن التشكيلى الفلسطينى، وكان من مؤسسى قسم الفنون بمنظمة التحرير الفلسطينية ،وقد ولد إسماعيل شموط عام 1930 فى مدينة اللد لعائلة متوسطة الحال مكونة من عشرة أفراد وكان والده يعمل ببيع الخضار بدأ بالرسم منذ صغره وقد لاقى التشجيع والتوجيه من معلم الفنون في مدرسته داود زلاطيمو، الذي علمه أصول الرسم والنحت، وقبيل النكبة زاد اهتمامه بمجريات الأحداث في فلسطين ورسم صور المجاهدين والقادة، وفى عام 1948 لجأ إسماعيل مع عائلته إلى مخيم للاجئين في خان يونس بقطاع غزة، وقد توفى أخوه الصغير توفيق عطشاً أثناء الهجرة مما جعله يرسم لوحة العطش في الخمسينيات وفى المخيم عمل بائعا للحلويات لمدة عام ثم مدرّسا متطوعا في مدارس اللاجئين عام 1950وأقام معرضا ارتجاليا بمدرسة خان يونس باع خلاله لوحة مما شجعه على الالتحاق بكلية الفنون الجميلة في القاهرة، وأثناء تعليمه هناك عمل في رسم الإعلانات السينمائية،وفى عام 1953 أقام أول معارضه الفنية في غزة بمشاركة أخيه جميل، وفى 1954 أقام معرضا بالقاهرة بمشاركة زميلته تمام الأكحل والفنان الفلسطينى «نهاد سباسى» بعنوان «اللاجئ الفلسطينى» وكان المعرض تحت رعاية جمال عبدالناصرحصل على منحة دراسية من الحكومة الإيطالية ليدرس في أكاديمية الفنون الجميلة في روما، وقضى فيها عامين انتقل بعدها للعيش في بيروت، حيث أقام مع شقيقه مرسماً للرسم والإعلان التجارى وتصميم أغلفة الكتب والرسوم الداخلية التوضيحية التي كان يتعيش منها،وفي عام 1971 انتخب أول أمين عام لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب. نزح مع عائلته إلى الكويت بعد اندلاع حرب الخليج الثانية عام 1992، ثم انتقل إلى كولون في ألمانيا عام 1994 واستقر في عمّان، الأردن. إلى أن توفى«زي النهارده» في 3 يوليو 2006 في ألمانيا بعد أن خضع لعملية جراحية في القلب.