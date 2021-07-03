«زي النهارده» وفاة الفنان أمين الهنيدى 3 يوليو 1986

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في المنصورة، وفى 24 ديسمبر 1925 ولد أمين الهنيدى أحد أشهر ممثلى الكوميديا المصريين، والذي تشهد على مسيرته الفنية الغنية مجموعة من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية الرمضانية والأعمال المسرحية والسينمائية وكان أمين الهنيدى أثناء دراسته بمدرسة شبرا الثانوية قد انضم لفرقة التمثيل بالمدرسة، وحين التحق بكلية الآداب انضم لفريق التمثيل بالكلية،لكنه ترك كلية الآداب والتحق بكلية الحقوق، ثم تركها والتحق بالمعهد العالى للتربية الرياضية، وتخرج فيه عام 1949وعين مدرسا للتربية الرياضية، وفى 1939 انضم لفرقة نجيب الريحانى ومثل مسرحية واحدة.

وفى 1954 سافر إلى السودان وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصرى الشهير بـ«أبولمعة» وكونا معا فرقة مسرحية بالنادى المصرى بالخرطوم التي كانت بدايته الفنية الحقيقية بعد عودته إلى القاهرة،حيث التقى عبدالمنعم مدبولى والمؤلف يوسف عوف،واشتركوا في البرنامج الإذاعى «ساعة لقلبك» والذى ظل يقدم لسنوات طويلة بنجاح كبير ثم التحق بفرقة تحية كاريوكا، وفى هذا الوقت تكونت فرقة التليفزيون المسرحية، وانضم إليها وحقق نجومية كبيرة من خلال الأدوارالتى أسندت إليه، ومنها دور الحانوتى في مسرحية «أصل وصورة» ودور المدرس في مسرحية«لوكاندة الفردوس» ثم كانت مسرحية«حلمك ياشيخ علام»ولهنيدى نحو 40 فيلماً والعديد من المسرحيات، وقد بدأ مشواره السينمائى عام 1961بفيلم الأزواج والصيف،ومن أشهر أفلامه«غرام في الكرنك ومنتهى الفرح وحارة السقايين وشنطة حمزة وأشجع رجل في العالم و7 أيام في الجنة» وكان مقلا في السينما، حيث كان المسرح معشوقهالأول، كما شارك في العديدمن التمثيليات التليفزيونية والإذاعية الرمضانية وتوفى «زي النهارده» فى3 يوليو 1986