أخبار عاجلة

شكري يبحث في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضيتي سد النهضة وليبيا -
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021 -
فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق -
تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949 -
«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 -
«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191 -
«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892 -
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح يغيب عن المصري الأولمبي في طوكيو لهذه الأسباب..

Print
محمد صلاح يغيب عن المنتخب المصري الأولمبي في طوكيو لهذه الأسباب.. فيديو محمد صلاح يغيب عن المصري الأولمبي في طوكيو لهذه الأسباب..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولميبي عن أسباب فشل انضمام النجم المصري العالمي محمد صلاح، للقائمة النهائية التى تشارك في أولمبياد طوكيو التى ستنطلق خلال 22 يوليو الجاري.

وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، إن محمد صلاح كان له لديه الرغبة القوية للمشاركة مع الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو، ولكن استعدادات ناديه الإنجليزي صعبت من المهمة وجعلت فرصة تواجده داخل صفوف المنتخب المصري ضعيفة جدا، خاصة وأن النجم المصري سيشارك في بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

مصرع شخصين غرقًا في اسوان

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء