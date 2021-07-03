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كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولميبي عن أسباب فشل انضمام النجم المصري العالمي محمد صلاح، للقائمة النهائية التى تشارك في أولمبياد طوكيو التى ستنطلق خلال 22 يوليو الجاري.

وقال غريب خلال تصريحاته المتلفزة مساء الجمعة، إن محمد صلاح كان له لديه الرغبة القوية للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو، ولكن استعدادات ناديه الإنجليزي صعبت من المهمة وجعلت فرصة تواجده داخل صفوف المنتخب المصري ضعيفة جدا، خاصة وأن النجم المصري سيشارك في بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون مطلع العام المقبل.