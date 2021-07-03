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الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه

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الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه
دعت الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض لعودة الأمن والأمان

الكويت تنوه بجهود المملكة لحل الأزمة اليمنية وترحب بتوافق ممثليه

أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية لحل الأزمة في اليمن.

وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.

الكويت اتفاق الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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