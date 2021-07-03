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وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول

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وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول
قال: ينبغي استخدام مكبرات الصوت وفق احتياج الناس وليس بإيذائهم

وزير الأوقاف المصري: الجماعات المتطرفة لن يرضيها إلا هدم الدول

أوضح وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية العربية، الدكتور محمد مختار جمعة، أن رفع الأذان سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نقف عند ضوابط الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنه ينبغي استخدام المكبرات وفق احتياج الناس من خلال الفهم الصحيح للدين، والجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول، مؤيدًا قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقصر المكبرات على الأذان والإقامة فقط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب مراسم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بجدة يوم أمس.

وقال "جمعة" إنه لا توجد قرارات لا في ولا في مصر من قياداتنا الحكيمة إلا فيما يرضي الله - عز وجل -، فهم دائم يوجهون بالعمل ما يرضي الله -عز وجل-، وتحقيق مصالح المسلمين بفهم صحيح الدين وليس على هوى الجماعات المتطرفة التي لن يرضيها إلا هدم الدول.

وأشاد "الشيخ جمعة" بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت منذ سنوات قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة وما يحتاج إليه الناس فقط.

ونوه وزير الأوقاف المصري في ختام تصريحه بالجهود الرائدة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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