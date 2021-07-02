حفل توقيع لكتاب دار «خطوط وظلال» في أتيليه العرب للثقافة والفنون السبت 10 يوليو

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يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي» حفل توقيع جماعي لكتاب دار خطوط وظلال الأردنية التي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتبنى الناقد الفني هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، فكرة إقامة الحفل في الأتيليه بعد قرار إلغاء حفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع التاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية، ومن المنتظر ان يشارك في الحفل الذي سيقام في السابعة مساء يوم السبت 10 يوليو بمقر اتيليه العرب في 14 شارع الأحرار بالمهندسين عددا كبيرا من الكتاب المصريين من بينهم الشاعر الكبير أحمد الشهاوي الذي صدر له عن دار خطوط وظلال مختارات شعرية تحت عنوان «أنا خطأ النحاة».

كما يشارك في الحفل الشاعر محمد الكفراوي الذي صدر له ديوان بعنوان «مكان مشبوه»، والشاعر والروائي أسامة حداد الذي صدرت له رواية «حقل البيتزا» والشاعر مؤمن سمير الذي صدرت له مختارات شعرية تحت عنوان «أصوات تحت الأظافر».

كما يشارك أيضا الشاعر أشرف أبواليزيد الذي صدر له كتاب في أدب الرحلات تحت عنوان «أيام دمشقية»، ويشارك أيضا الروائي عبدالنبي فرج الذي صدرت له رواية «زواحف سامة»، وكذلك يشارك الناقد السينمائي أمير العمري بمجموعة كتب في النقد الفني.

ويشارك الباحث الأثري الدكتور حسين عبدالبصير بكتابه «ملكات الفراعنة» ويشارك الكاتب الروائي حسين عبدالرحيم بروايته الجديدة «شقي وسعيد».

كما يشارك الدكتور طلعت شاهين في حفل التوقيع بكتابه المترجم «الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية». ويشارك الشاعر والفنان التشكيلي محمد العامري بعدد من اصداراته لدى دار خطوط وظلال، وهو صاحب الرؤية الفنية لأغلفة الدار. كما تشارك الكاتبة تيسير النجار والكاتب الروائي هاني عبدالمريد والدكتور ياسر ثابت والكاتب مروان عثمان .