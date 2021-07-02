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حسام موافي يوضح اخطر أنواع النزيف و أسباب وأعراض نقص الصفائح الدموية ()

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حسام موافي يوضح اخطر أنواع النزيف و أسباب وأعراض نقص الصفائح الدموية (فيديو) حسام موافي يوضح اخطر أنواع النزيف و أسباب وأعراض نقص الصفائح الدموية ()

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أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب وأعراض نقص الصفائح الدموية مع تحديد طرق العلاج عبر استخدام دواء الكورتيزون.

وتابع الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أي إنسان معرض للجرح في أي وقت، مشيرًا إلى أن الدماء تمر في أوعية مغلقة، وأن حكمة الله سبحانه وتعالى هي حماية الإنسان من الوفاة بسبب النزيف حال تعرض الشخص لجرح بسيط، موضحًا أن الوعاء الدموي عبارة عن عضلة تنقبض عند الجرح فتمنع النزيف.

وواصل الدكتور حسام موافي، أن الدماء عبارة عن كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية وهي المسئولة عن النزيف، والله خلق الصفائح لمنع النزيف، وعند جرح الإنسان الصفائح يغلق الجرح، وعلميًا تخرج مادة معينة عند الجرح فتغلقه.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن منع النزيف بثلاثة أشياء، الأول بانقباض الوعاء الدموي الذي أصيب، والثاني تجمع الصفائح الدموية، والثالثة تكوين الجلطة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي لديه مشكلة في الصفائح الدموية معرض للإصابة بالنزيف.

وشدد الدكتور حسام موافي على أن أخطر نزيف هو النزيف في الجمجمة، لأن الحيز محدود جدًا، ويجب التوجه إلى المستشفى والتشخيص بشكل عاجل، فكلما زادت الدماء يتم الضغط على المخ وتؤدي إلى الخلل في الوظائف.

وعن كيفية تشخيص المصاب بالصفائح الدموية، أكد أنه يكون عن طريق اختبار الدم، وقد يظهر في انخفاض الهيموجلوبين، وكرات الدم البيضاء لا تتأثر ولكن الصفائح الدموية تتأثر، ويجب أيضًا عمل بذل نخاع عظام لبحث وجود مشكلة في التكوين.

وعن العلاج، قال إنه يكون باستخدام الكورتيزون حتى يتم ضبط المعدل الطبيعي للصفائح الدموية في الدم بوصفه مرض مناعي ثم يتم بعد ذلك إزالة الطحال.

المصرى اليوم

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