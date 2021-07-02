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مي حلمي حيرانه في قصة حب جديدة ()

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مي حلمي حيرانه في قصة حب جديدة (فيديو) مي حلمي حيرانه في قصة حب جديدة ()

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أجابت المذيعة مي حلمي على سؤال حول وجود قصة حب جديدة تعيشها بإجابة احتمال.

جاء ذلك خلال نشر مي حلمي مقطع على حسابها على انستجرام خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية.

ووجهت مذيعة البرنامج سؤال مواجهة للمذيعة مي حلمي، حول وجود قصة حب جديدة تعيشها بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد وهي ما ردت عليه باحتمال .

وعادت مذيعة البرنامج لسؤال مي حلمي هل هو احتمال اقرب إلى نعم فأجابت مي حلمي نعم.

وهنا جاءت تعليقات من متابعي مي حلمي عبر انستجرام من كافة الجنسيات العربية ليردوا عليها بالنجاح والتوفيق بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد.

المصرى اليوم

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