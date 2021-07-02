«ريال مدريد» يقترب من تجديد عقد «ناتشو»

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يستعد ريال مدريد لحسم ملف التجديد لأحد لاعبيه خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن مساعى إدارة الميرنجى لإنهاء الجدل حول مستقبل عدد من النجوم الذين تنتهى عقودهم قريبا.

وبعد رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس بات تأمين مراكز الدفاع أولوية لدى الفنيين فى النادى الملكى.

وقال تقرير صحفى إسبانى إن نادى ريال مدريد توصل لاتفاق مع مدافعه ناتشو فيرنانديز لتجديد عقده.

وينتهى عقد ناتشو مع الميرنجى الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يضع اللاعب الإسبانى توقيعه على عقده الجديد الممتد حتى صيف 2024، خلال ساعات، وفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو تلقى عروضا من أندية إيطالية، خاصة نابولى، الذى سعى لضمه هذا الصيف أو الانتظار لضمه مجانا الصيف المقبل، لكن ناتشو قرر البقاء مع الميرنجى.

ومع رحيل راموس، سيحظى ناتشو بدور أكثر أهمية فى خط الدفاع، مع انتظار حسم مستقبل فاران الذى قد يرحل هو الآخر هذا الصيف.

وفى حال رحيل فاران سيكون ناتشو وميليتاو ثنائى الدفاع الأساسى للريال فى الموسم المقبل.

وأفادت سبورت بأن ناتشو سيوقع عقده الجديد مع ريال مدريد خلال ساعات.

فى سياق متصل، ووفقا لشبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية فإن يونايتد أجرى محادثات أولية و«يظل انضمام اللاعب ليونايتد قيد الدراسة».

وأضاف التقرير أن عدة أندية أبدت اهتماما باللاعب من بينها باريس سان جيرمان الفرنسى. وتستعد إدارة ريال مدريد لرحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية، بحسب تقرير سابق لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضين لفاران لتجديد تعاقده مع الفريق، لكن المدافع الفرنسى رفض العروض المقدمة لتجديد عقده.